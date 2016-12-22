СК нашел алкоголь в крови капитана попавшего в аварию в Москве теплохода

Следователи обнаружили алкоголь в крови капитана теплохода «Снегири-2», который накануне столкнулся с теплоходом River Palace. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального СУ на транспорте СКР.

«В крови капитана теплохода «Снегири-2» обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле», — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел на Москве-реке, перед Андреевским монастырем. В результате два пассажира получили легкие ранения.

При этом следствие рассматривает несколько версий произошедшего, среди которых нарушения правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов и техническая неисправность. СК изъял документацию на оба теплохода, записи с видеорегистраторов.

По предварительным данным МВД по Центральному федеральному округу, один из пассажирских теплоходов совершил неожиданный маневр, после чего два судна столкнулись. После инцидента одного из капитанов отправили на медицинское освидетельствование на предмет алкогольного и наркотического опьянения.