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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной нефти»

Компания «Белнефтехим» с 24 мая транспортировала в сторону линейно-производственной диспетчерской станции «Унеча» (Брянская область) более 80 тыс. т «грязной нефти». Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что чистая нефть из России в сторону Мозырского НПЗ и в украинском направлении транспортируется по графику.

Политика
Белоруссия назвала срок выдавливания «грязной нефти» обратно в Россию

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас говорил, что процедура вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России начнется 27-28 мая. Дорожная карта по вытеснению некачественной российской нефти с территории Белоруссии была согласована Россией и Белоруссией 23 мая.

В середине апреля стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, европейские компании приостановили закупки российского сырья. Позднее прокачка чистой нефти была возобновлена.
 

Теги: «Транснефть», «Дружба», Белоруссия
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