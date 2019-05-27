Белоруссия вернула России 80 тыс. т «грязной нефти»

Компания «Белнефтехим» с 24 мая транспортировала в сторону линейно-производственной диспетчерской станции «Унеча» (Брянская область) более 80 тыс. т «грязной нефти». Об этом говорится на сайте компании.

В сообщении отмечается, что чистая нефть из России в сторону Мозырского НПЗ и в украинском направлении транспортируется по графику.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас говорил, что процедура вытеснения некачественной нефти из трубопровода «Дружба» в сторону России начнется 27-28 мая. Дорожная карта по вытеснению некачественной российской нефти с территории Белоруссии была согласована Россией и Белоруссией 23 мая.

В середине апреля стало известно о загрязнении хлорорганикой поставляемой из России по трубопроводу «Дружба» нефти, европейские компании приостановили закупки российского сырья. Позднее прокачка чистой нефти была возобновлена.

