Самолет из КНР приземлился в Петербурге после отказа одного из двигателей

Самолет из КНР приземлился в Петербурге после отказа одного из двигателей

Пассажирский лайнер Airbus A330, следовавший по маршруту Пекин — Санкт-Петербург, благополучно приземлился в аэропорту Пулково после сигнала об отказе двигателя, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы».

«При подходе на посадку в аэропорт Пулково экипаж рейса Пекин — Санкт-Петербург запросил аварийную посадку в связи с отказом одного из двигателей», — сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что аварийно-спасательная команда прибыла на место оперативно, пассажиров высадили в штатном режиме.

Источник «РИА Новости» заявил, что сначала экипаж сообщил о подозрении на возгорание одного из двигателей, но позже скорректировал данные.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщили ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. «Возгорания не было, отказал двигатель, просто сработал датчик пожаротушения», — заявили в ведомстве.