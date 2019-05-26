После наезда автомобиля на сотрудника ДПС в Москве возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на сотрудника ДПС во время погони. Об этом сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.
Согласно сообщению, дело завели по ч. 2 ст. 318 УК России «применение насилия в отношении представителя власти».
Инцидент на Кутузовском проспекте произошел в ночь на 26 мая. Экипаж ГИБДД остановил автомобиль Toyota Land Cruiser 200 для проверки документов.
В следственном управлении отметили, что в ходе проверки «были выявлены признаки административного правонарушения», в связи с чем водитель иномарки 1992 года рождения принял решение скрыться.
Во время погони водитель Toyota остановился на красный сигнал светофора, и, когда правоохранители попытались его задержать, он вывернул руль вправо и наехал на инспектора.