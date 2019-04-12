Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) возможны задержки электричек по техническим причинам. Об этом сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) в Twitter.

«Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении.

Ранее ЦППК предупреждала, что с 13 по 19 апреля на перегонах Москва — Лосиноостровская и Лосиноостровская — Мытищи будут проводиться работы, в связи с чем расписание электропоездов на Ярославском направлении будут изменено. Так, из расписания на некоторое время выведут несколько электричек из Москвы в Пушкино, Монино, Сергиев Посад, Болшево, Фрязево, Александров и Фрязино.