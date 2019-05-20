В 2019 году тесты ЕГЭ передадут 8 регионам в виде зашифрованных файлов

При проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году восемь регионов будут получать задания по «защищенным каналам интернета» в виде зашифрованных файлов, заявил в интервью «Известиям» замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Речь идет о Московской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях, а также о Мордовии и Тыве. Пункты ведомства в этих регионах получат зашифрованные файлы, которые будут распределены по аудиториям.

После этого Рособрнадзор передаст организаторам на местах ключи к шифру, и экзаменационные материалы будут напечатаны прямо перед учениками. Музаев назвал такую систему «почти идеальной картиной с точки зрения технологии проведения», к которой Рособрнадзор шел «долгие годы».

При этом после завершения экзамена работы выпускников также будут сканироваться в их присутствии в аудитории, подчеркнул чиновник. По словам Музаева, на федеральном уровне такой подход ежегодно экономист около 250 млн руб. Музаев также добавил, что перевести все регионы на такую систему планируется в течение двух лет.