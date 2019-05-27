Минобороны анонсировало наблюдательный полет России над США и Эстонией

Группа российских военных инспекторов выполнит наблюдательный полет над территорией США и Эстонией. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на главу Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Наблюдательный полет проведут на самолете Ту-154М ЛК-1 с 28 мая по 3 июня в рамках Договора по открытому небу. Он состоится по запланированному маршруту с аэродрома Райт-Паттерсон (штат Огайо). Максимальная дальность — 4,9 тыс. км. В рамках запланированного полета над Эстонией самолет вылетит с аэродрома открытого неба Тарту. Максимальная дальность полета составит 800 км.

Помимо этого, с 27 мая по 1 июня совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии выполнит совместный полет над территорией России и Белоруссии.

Ранее с 12 по 20 мая Россия провела наблюдательный полет над территорией США.

Договор по открытому небу был заключен между 23 странами в 1992 году. Россия присоединилась к нему в 2001 году. В настоящее время его участниками являются 34 государства.