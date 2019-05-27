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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки

В Египте погибли девять полицейских в ДТП с грузовиком

Сторонники Brexit захватили лидерство на выборах в Европарламент

В Хакасии глава района напал на корреспондента канала «Россия 24»

Экс-менеджер банка стал президентом Литвы

Личный опыт: как открыть барбершоп и не прогореть

Сборная Финляндии победила Канаду в финале чемпионата мира по хоккею

Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго

Кличко назвал диверсией повреждение нового стеклянного моста в Киеве

На стройке в Москве нашли 25 артиллерийских снарядов времен ВОВ

39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей

После наезда автомобиля на сотрудника ДПС в Москве возбудили дело

В Швеции около 100 тыс. кур погибли во время пожара

В Буркина-Фасо при нападении на церковь погибли не менее трех человек