Общество , 01:58
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Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки
В акватории Охотского моря у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли в 00:04.
Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой представителя МЧС, эпицентр залегал в 115 км северо-западнее поселка Усть-Большерецк. Энергетический класс землетрясения составил 11,3.
В середине апреля у побережья Камчатки произошла серия землетрясений магнитудой 5,5. Подземные толчки произошли на глубине 10 км.