Серия из пяти землетрясений произошла у побережья Камчатки

Серия из пяти землетрясений произошла у побережья Камчатки

Серия землетрясений произошла в акватории Тихого океана недалеко от берегов полуострова Камчатка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Эпицентр находился в 88 километрах юго-западнее села Никольского Алеутского муниципального района», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подземные толчки произошли на глубине 10 км. Их магнитуда составила 5,5. При этом число землетрясений в МЧС не назвали.

В ведомстве заявили, что угрозы цунами нет. Эти подземные толчки жителями полуострова не ощущались.