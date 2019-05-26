Зеленский призвал не применять меры против митингующих без правонарушений

Зеленский призвал не применять меры против митингующих без правонарушений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицейских не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушили правопорядок. Об этом он написал в своем Facebook на фоне информации о задержании правоохранителями двух митингующих, требовавших его импичмента.

По словам Зеленского, информация ряда СМИ о задержании не подтвердилась, однако он попросил сотрудников полиции действовать на митингах «мягче».

«Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — подчеркнул он.

Президент добавил, что по данному факту в ведомстве проведут служебную проверку.