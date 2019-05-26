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Зеленский призвал не применять меры против митингующих без правонарушений

Президент Украины Владимир Зеленский призвал полицейских не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушили правопорядок. Об этом он написал в своем Facebook на фоне информации о задержании правоохранителями двух митингующих, требовавших его импичмента.

По словам Зеленского, информация ряда СМИ о задержании не подтвердилась, однако он попросил сотрудников полиции действовать на митингах «мягче».

«Призываю МВД не принимать мер против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь», — подчеркнул он.

Президент добавил, что по данному факту в ведомстве проведут служебную проверку.

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Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил «Украинской правде» намерение провести проверку по данному инциденту. Он отметил, что будет изучен вопрос, почему полицейские не остановились на профилактической разъяснительной беседе и устном предупреждении и была ли необходимость приглашать протестующих в отделение «для составления админматериалов».

Ранее газета сообщала, что 25 мая в Ровно во время несанкционированного митинга за импичмент президента Владимира Зеленского полицейские задержали 16-летнюю девушку и 20-летнего молодого человека.

Теги: Владимир Зеленский, призыв, применение силы, митингующие, правонарушение
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