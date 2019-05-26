В Раде возмутились задержанием активистов с плакатами против Зеленского

В Раде возмутились задержанием активистов с плакатами против Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко возмутилась задержанием двух молодых активистов, устроивших одиночный пикет с требованием импичмента президента Украины Владимра Зеленского. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику», — сказала она.

Геращенко добавила, что в течение пяти предыдущих лет «чуть ли не ежедневно» проходили пикеты возле Верховной рады, кабинета министров, областной администрации и других административных зданий.

По ее словам, в ходе протестных акций митингующие «устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями» и иногда вели себя агрессивно, но при этом их не задерживали. Она отметила, что это является проявлением демократии.