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В Раде возмутились задержанием активистов с плакатами против Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко возмутилась задержанием двух молодых активистов, устроивших одиночный пикет с требованием импичмента президента Украины Владимра Зеленского. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно. Готовлю запрос в Нацполицию. Негоже МВД играть в политику», — сказала она.

Геращенко добавила, что в течение пяти предыдущих лет «чуть ли не ежедневно» проходили пикеты возле Верховной рады, кабинета министров, областной администрации и других административных зданий.

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По ее словам, в ходе протестных акций митингующие «устанавливали унитазы, развешивали трусы, забрасывали игрушечными свиньями» и иногда вели себя агрессивно, но при этом их не задерживали. Она отметила, что это является проявлением демократии.

Накануне телеканал Rivne1 сообщил, что 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка устроили митинг на площади Независимости. Полицейские задержали активистов и составили на них административные протоколы, объяснив их отсутствием предварительной заявки на протестную акцию.

Теги: Украина, Верховная Рада
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