В УФСИН заявили об отсутствии следов пыток на теле погибшего заключенного

В УФСИН заявили об отсутствии следов пыток на теле погибшего заключенного

Ярославское управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) назвало несоответствующей действительности информацию об избиении осужденного в СИЗО-1 по Ярославской области.

В ведомстве заявили, что 28 апреля в камере был обнаружен осужденный С., которого этапировали транзитом через следственный изолятор. Он совершил попытку самоубийства, утверждают в УФСИН.

«На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осужденному оказаны реанимационные мероприятия. На момент осмотра у гражданина С. следов пыток и насилия не обнаружено», — говорится в сообщении.

Позже осужденного этапировали в больницу для оказания лечения, заявили в ведомстве. В УФСИН сообщили, что после случившегося провели служебную проверку и направили ее материалы в следственные органы.