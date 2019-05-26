Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве

Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и области о желтом уровне погодной опасности 27 мая. Об этом сообщается на сайте учреждения.

«Высокая пожароопасность», — уточняется в сообщении.

Синоптики добавили, что период предупреждения будет длиться в течение суток начиная с 21:00 26 мая.

Ранее синоптики рассказали, что на следующей неделе температура в Москве и области поднимется до 32 градусов тепла. Жара сохранится до четверга, однако со второй половины недели в регион придут дожди.