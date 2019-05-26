Общество , 16:41
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Синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и области о желтом уровне погодной опасности 27 мая. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«Высокая пожароопасность», — уточняется в сообщении.
Синоптики добавили, что период предупреждения будет длиться в течение суток начиная с 21:00 26 мая.
Ранее синоптики рассказали, что на следующей неделе температура в Москве и области поднимется до 32 градусов тепла. Жара сохранится до четверга, однако со второй половины недели в регион придут дожди.