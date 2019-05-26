В Китае число жертв утечки газа на грузовом судне увеличилось до десяти

В Китае число жертв утечки газа на грузовом судне увеличилось до десяти

Десять человек погибли в результате утечки газа на грузовом судне в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о восьми погибших.

При этом еще 19 человек пострадали, их госпитализировали. Власти отметили, что их состояние стабильное.

По предварительным данным, углекислый газ просочился из пожарной системы из-за неправильной ее эксплуатации экипажем судна. Отмечается, что полиция задержала ответственных за случившееся.

Авария произошла накануне около 16:00 по местному времени (11:00 мск). Судно находилось на ремонте в порту Лунъянь.