Восемь человек погибли на востоке Китая из-за утечки газа

Восемь человек погибли на востоке Китая из-за утечки газа

Восемь человек погибли в результате утечки газа в китайской провинции Шаньдун. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Авария произошла около 16:00 на грузовом судне, зарегистрированном в восточной провинции Фуцзянь. Оно находилось в городском порту Лунъянь.

Отмечается, что находившиеся на судне люди погибли в результате отравления углекислым газом, утечка которого произошла на корабле.

Причины утечки газа не называются.