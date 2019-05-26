В Северной Осетии человек погиб и три пострадали во время урагана

В Северной Осетии человек погиб и три пострадали во время урагана

В Северной Осетии из-за урагана погиб один человек и еще трое пострадали. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель минздрава региона.

«Двое пострадавших в больнице. Один отпущен домой. Одна девушка погибла», — сказал он.

Агентство добавляет, что, по данным регионального главка МЧС, погибшую девушку придавило дерево. Отмечается, что 25 мая во Владикавказе прошел дождь с сильным ветром.

На сайте ГУ МЧС сообщается, что Росгидромет зафиксировал порывы ветра до 20 м/с. В результате частично оборвались линии электропередач, а также упали 43 дерева. Штормовое предупреждение в городе сохранится до 27 мая.

24 мая администрация Воркуты отменила занятия в учебных заведениях города из-за метели. Порывы ветра достигали 22 м/с. При этом ученики девятых классов сдавали в этот день государственный экзамен.