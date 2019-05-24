В школах Воркуты из-за метели отменили занятия

Администрация Воркуты отменила занятия в учебных заведениях города из-за метели. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь мэрии Валерия Дриголя.

«В пять утра у нас началась метель, ветер порывами до 22 м/с. У нас отменены занятия в школах в классах с первого по 11-й класс, а также для студентов первых-вторых курсов в учебных заведениях на базе девяти классов. Кроме девятых классов — у нас сегодня так совпало, что они сдают государственный экзамен», —сказала Дриголя.

Видео: Сообщество «Воркута — не мёд!» / ВКонтакте

Как сообщает местное издание «Воркута-онлайн», днем 24 мая ожидаются мокрый снег и метель, видимость при этом будет 1–2 км, временами 200–700 м. Из-за плохих погодных условий комиссия по ЧС решила перекрыть с 7:30 по местному времени (совпадает с московским) для всех видов транспорта кольцевую дорогу.