Град повредил лобовое стекло летевшего в Пекин самолета

Пассажирский самолет авиакомпании China Southern попал в шторм. В результате его лобовое стекло было повреждено градом, сообщает китайский портал The Paper со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Самолет приземлился в аэропорту Пекина в 11:48 по местному времени (06:48 мск). Лайнер следовал из Гуанчжоу. В результате никто не пострадал. «Синьхуа» добавляет, что повреждения получил самолет Airbus A380. China Aviation Review‏ опубликовал его фотографии в аккаунте в Twitter.

В марте самолет авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в Анадыре из-за сработавшей пожарной сигнализации в багажном отсеке. Лайнер летел из Пекина в Лос-Анджелес. На борту находились 188 пассажиров, их эвакуировали по надувным трапам.