В ЛНР ограничили подачу воды с подконтрольной Киеву станции из-за аварии

В ЛНР ограничили подачу воды с подконтрольной Киеву станции из-за аварии

Прорыв произошел на Петровском магистральном водоводе в самопровозглашенной Луганской народной республике. Об этом сообщается на сайте ГУП ЛНР «Лугансквода».

Труба прорвалась 25 мая, в результате чего прекратили подачу воды с Петровской насосной станции на Украине. «Из-за аварийной ситуации жителям города Луганска вода будет подаваться согласно установленному графику (утро — вечер)», — говорится в сообщении.

Специалисты компании планируют устранить прорыв 27 мая. Подачу воды до 60% от плановых объемов ограничили в селах Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое и Цветные Пески.

В компании добавили, что прорыв также произошел на Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в городе Ровеньки. В результате с 05:50 мск подачу воды прекратили в Ровеньки и поселок Володарск.