Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве

Авария произошла на Суворовской площади в Москве. Автомобиль Skoda Octavia наехал на препятствие, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В момент ДТП в автомобиле находились шесть человек — трое смогли выбраться из легковушки самостоятельно, еще троих деблокировали сотрудники МЧС», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате один человек погиб и двое пострадали. Эту информацию подтверждает РЕН ТВ. Раненых госпитализировали. При этом еще трое пассажиров автомобиля отказались от медицинской помощи.

Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.

Накануне на Ленинградском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и два грузовика. авария произошла в районе деревни Дурыкино в Подмосковье. В результате погибли три человека и еще один получил ранения.