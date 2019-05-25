Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе

Три человека погибли в аварии на Ленинградском шоссе

Два легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на 47 км трассы М-10 «Россия» в районе деревни Дурыкино Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС.

Информация об аварии поступила в 05:30. По данным ведомства, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что есть пострадавшие.

«В результате ДТП движение на автодороге частично затруднено. Возгорания не последовало, розлива топлива нет», — отмечается в сообщении.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Московской области уточняет, что столкнулись три легковых машины и один грузовик. По данным агентства, авария произошла на 47-м км Ленинградского шоссе. В результате погибли три человека и еще один пострадал.