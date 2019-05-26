RT France сообщил подробности нападения на своего корреспондента в Тулузе

Здоровью корреспондента RT France Фредерика Эгуи, которого несколько раз ударил дубинкой полицейский во время освещения 28-й акции «желтых жилетов» в Тулузе, ничего не угрожает. Об этом «РИА Новости» заявила руководитель канала Ксения Федорова.

По ее словам, полицейский атаковал журналиста несмотря на то, что при нем были необходимые опознавательные знаки «Пресса». Корреспондента несколько раз ударили по ногам и попытались отнять у него телефон, сообщила Федорова. «К счастью, Фредерика не арестовали», — добавила она.

Всего, как заявила руководитель канала, за время протестов во Франции пострадали 15 сотрудников RT и агентства Ruptly.

Как сообщило МВД Франции, на субботнюю акцию по всей стране вышли около 12,5 протестующих. Активисты, не согласные с оценкой полиции, заявили о не менее 35 тыс. участниках.