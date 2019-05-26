МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 12,5 тыс.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,47 -0,38 EUR Бирж. 72,26 -0,27 Brent 68,02 +0,32% USD Нал. 65,24 63,76 EUR Нал. 73,02 71,30 USD ЦБ 64,61 +0,12 EUR ЦБ 72,32 +0,48 EUR/USD 1,1205 +0,0029 BTC/USD Бирж. 8 064,60 +71,20 IMOEX 2 619,24 +0,02% RTSI 1 279,11 +0,29% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 64,61 (+0,12) Quote, 24 мая, 12:37
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 72,32 (+0,48) Quote, 24 мая, 12:37
Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы Общество, 00:25 «Валенсия» обыграла «Барселону» и завоевала Кубок Испании Спорт, 00:21 МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 12,5 тыс. Политика, 00:00 МЧС предупредило москвичей о грозе и граде Общество, 25 мая, 23:36 «Бавария» в 19-й раз выиграла Кубок Германии по футболу Спорт, 25 мая, 23:35 Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17 Общество, 25 мая, 23:18 Победители 72-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж Общество, 25 мая, 23:07  Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 25 мая, 23:05 Российские военные сообщили об атаке боевиков в сирийском Идлибе Политика, 25 мая, 22:56 Определился соперник сборной России в борьбе за бронзу ЧМ по хоккею Спорт, 25 мая, 22:35 В ФРГ заявили о необходимости выполнения Россией решения суда по морякам Политика, 25 мая, 22:26 Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты» Общество, 25 мая, 21:55 Фотографии как у Афродиты: в чем секрет успешной съемки РБК Стиль и HUAWEI, 25 мая, 21:53 Тренер сборной Финляндии раскрыл подробности подготовки к игре с Россией Спорт, 25 мая, 21:38
Протесты во Франции ,  
0 
МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 12,5 тыс.

В 28-й по счету акции протеста «желтых жилетов», прошедшей 25 мая в ряде городов Франции, участвовали около 12,5 тыс. протестующих. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные МВД страны. Эта акция стала самой малочисленной с начала протестов в ноябре прошлого года. В прошлую субботу, 18 мая, по всей стране на улицы вышли около 15,5 тыс. манифестантов.

Активисты не согласны с оценкой полиции: по их данным, в сегодняшних протестах участвовали не менее 35 тыс. человек, передает Le Figaro.

Протесты прошли в Париже, Кане, Белфоре, Тулузе и ряде других городов. Как сообщает RT France, во время демонстрации в Тулузе полицейский атаковал корреспондента телеканала Фредерика Этуи. Журналист написал в своем Twitter, что получил несколько ударов дубинкой.

Как сообщает AFP, в столице произошла стычка между полицией и несколькими активистами, на которых не было желтых жилетов — отличительного знака протестующих. Правоохранителям пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ.

Изначально протестные акции были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов. Позднее их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне протестов власти Франции ввели мораторий на повышение цен на топливо и повысили размер минимальной заработной платы.

Теги: Франция, протесты
Материалы по теме
Субботняя акция «желтых жилетов» стала самой малочисленной с ноября 2018
Политика
В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек
Политика
Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter