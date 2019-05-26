МВД Франции оценило число участников акции «желтых жилетов» в 12,5 тыс.

В 28-й по счету акции протеста «желтых жилетов», прошедшей 25 мая в ряде городов Франции, участвовали около 12,5 тыс. протестующих. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на данные МВД страны. Эта акция стала самой малочисленной с начала протестов в ноябре прошлого года. В прошлую субботу, 18 мая, по всей стране на улицы вышли около 15,5 тыс. манифестантов.

Активисты не согласны с оценкой полиции: по их данным, в сегодняшних протестах участвовали не менее 35 тыс. человек, передает Le Figaro.

Протесты прошли в Париже, Кане, Белфоре, Тулузе и ряде других городов. Как сообщает RT France, во время демонстрации в Тулузе полицейский атаковал корреспондента телеканала Фредерика Этуи. Журналист написал в своем Twitter, что получил несколько ударов дубинкой.

Как сообщает AFP, в столице произошла стычка между полицией и несколькими активистами, на которых не было желтых жилетов — отличительного знака протестующих. Правоохранителям пришлось применить против демонстрантов слезоточивый газ.