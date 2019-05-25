МЧС предупредило москвичей о грозе и граде

МЧС предупредило москвичей о грозе и граде

В Москве в ближайшие часы и до утра 26 мая ожидаются дождь, местами сильный, град, гроза и порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщает столичное управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

Ведомство рекомендовало автомобилистам при неблагоприятных погодных условиях снизить скорость, увеличить дистанцию от идущих впереди транспортных средств и парковать машины вдали от слабо укрепленных конструкций и деревьев.

Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и рекламные щиты и не укрываться под деревьями, отмечает МЧС.

Ранее 25 мая Гидрометцентр объявил в столице и области желтый уровень погодной опасности из-за грозы и сильного ветра. Предупреждение действует в течение суток.