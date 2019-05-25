Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17

При падении вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico.

Вертолет упал в районе Валье-Верде в штате Сан-Луис-Потоси, он был задействован в тушении лесных пожаров. О возможных причинах инцидента не сообщается.

Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования сослуживцам погибших.