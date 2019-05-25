Общество , 23:18
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Власти Мексики подтвердили гибель 5 человек при падении вертолета Ми-17
При падении вертолета Ми-17 Министерства военно-морского флота Мексики погибли не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает Heraldo de Mexico.
Вертолет упал в районе Валье-Верде в штате Сан-Луис-Потоси, он был задействован в тушении лесных пожаров. О возможных причинах инцидента не сообщается.
Обломки вертолета обнаружила поисковая группа из офицера и 20 военнослужащих.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования сослуживцам погибших.