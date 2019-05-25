Девять человек попали в больницу после ДТП в Саратовской области

Девять человек попали в больницу после ДТП в Саратовской области

В Красноармейской районе Саратовской области в ДТП попал микроавтобус, в котором находились водитель и 12 пассажиров. Госпитализация потребовалась девятерым, сообщила РБК начальник отдела пропаганды ГИБДД по региону Елена Морозова.

«В 15:30 (14:30 мск) в Красноармейском районе Саратовской области, на 426-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, водитель 1976 года рождения, управляя микроавтобусом Peugeot, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, по предварительным данным, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с грузовой машиной Volvo и съехал в кювет. В микроавтобусе были 13 человек, 11 из них скорая помощь доставила в больницу. Госпитализированы девять человек. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — рассказала она.

Ранее в субботу, 25 мая, в Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали пять человек и один погиб.