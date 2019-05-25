В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта

В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате один человек погиб и пятеро пострадали, сообщается на сайте регионального главного управления МВД.

Авария произошла около 08:20 мск на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы. По данным ведомства, водитель автомобиля 1995 года рождения не справился с управлением.

Отмечается, что в аварии погибла женщина 1952 года рождения. Госавтоинспекторы и следователи регионального главка МВД проводят проверку.

В январе автомобиль въехал в автобусную остановку в Санкт-Петербурге. Авария произошла около станции метро «Академическая». В результате пострадал один человек.