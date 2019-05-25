МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита в Крым председателя Государственной думы России Вячеслава Володина. Об этом сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В Киеве назвали визит Володина на полуостров «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины статус полуострова. В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ направлена нота протеста», — говорится в заявлении МИД Украины.

24–25 мая в Крыму под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. В ходе него депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало около 96,6% местных жителей. Киев и западные страны итоги референдума не признали. Они обвинили Россию в аннексии полуострова.