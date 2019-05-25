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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Режиссер Балагов получил награду федерации кинопрессы за фильм «Дылда»

Российский режиссер Кантемир Балагов удостоен приза Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ на Каннском фестивале за фильм «Дылда». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее картина Балагова была удостоена награды за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

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Фильм «Дылда» повествует о жизни двух молодых женщин, которые в конце 1945 года возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград. Главные роли в картине исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Эта награда стала третьей для Балагова третьей на Каннском фестивале. В 2017 году режиссер был удостоен премии международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».

Теги: Каннский кинофестиваль, режиссер
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