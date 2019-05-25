Замглавы УФНС по Ростовской области арестовали за превышение полномочий

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 24 мая арестовал начальника УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

По их данным, подозреваемая останется под арестом на два месяца. Как пояснил собеседник ТАСС, подозреваемая, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, «отменила решение об отказе в возмещении налога компании ООО «ДИС» в размере 21 млн руб.» В результате из бюджета была похищена указанная сумма.

О задержании Ирина Александровой стало известно накануне, после чего у нее дома и на работе прошли обыски. Официального подтверждения о ее задержании не поступало. Как поясняли РБК в пресс-службе УФНС по Ростовской области, Александрова находится в отпуске.

Согласно данным, указанным на сайте УФНС по Ростовской области, Александрова начала работать в налоговых органах в 1996 году. В ее обязанности входит контроль 11 отделов региональной ФНС.

В 2012 году Александрова стала заместителем руководителя УФНС по области. Среди ее наград — знак отличия «Почетный работник ФНС России».