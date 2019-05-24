СМИ сообщили о задержании замглавы УФНС по Ростовской области

Правоохранительные органы задержали заместителя руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Ее заподозрили в превышении должностных полномочий.

Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. Он добавил, что дома и на работе у Александровой прошли обыски.

По словам собеседника агентства, замглавы ростовского УФНС незаконно «отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес ООО «ДИС» в сумме 21 млн руб., что привело к хищению бюджетных средств в указанной сумме».

Официального подтверждения задержания пока нет. В пресс-службе УФНС по Ростовской области РБК сообщили, что Александрова находится в отпуске. «По тем вопросам, которые в прессе муссируются, мы пока комментариев не даем», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе областного СУ СКР заявили РБК, что сотрудники главка Александрову не задерживали. В пресс-службе прокуратуры Ростовской области сообщили, что им о задержании замруководителя УФНС ничего не известно.