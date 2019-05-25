Путин в поздравлении выразил поддержку властям стран Африки

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента и выразил им поддержку в урегулировании конфликтов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России всемерно поддерживают усилия африканских партнеров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности», — сказал он.

По его словам, праздник символизирует стремление к независимости народов Африки и в то же время единство и взаимопомощь. Путин добавил, что отношения между Россией и странами континента дружественные и конструктивные.

Он выразил уверенность, что саммит Россия — Африка и экономический форум в Сочи будут способствовать «качественному наращиванию» подобных отношений.