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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Путин в поздравлении выразил поддержку властям стран Африки

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Африки глав государств и правительств континента и выразил им поддержку в урегулировании конфликтов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России всемерно поддерживают усилия африканских партнеров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности», — сказал он.

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По его словам, праздник символизирует стремление к независимости народов Африки и в то же время единство и взаимопомощь. Путин добавил, что отношения между Россией и странами континента дружественные и конструктивные.

Он выразил уверенность, что саммит Россия — Африка и экономический форум в Сочи будут способствовать «качественному наращиванию» подобных отношений.

День Африки отмечается 25 мая в честь создания в 1963 году Организации африканского единства (ОАЕ).

Теги: Владимир Путин, Африка, праздник
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