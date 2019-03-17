ЦАР выразила интерес в содействии России укреплению безопасности страны

Власти Центральноафриканской Республики​ выразили заинтересованность в российском содействии социально-экономическому развитию страны и укреплению ее безопасности. Об этом сообщается на странице МИДа России в Facebook.

Отмечается, что встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаила Богданова с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой состоялась 16 марта в столице республики Банги.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества в различных областях, включая безопасность, подготовку национальных кадров и социально-экономическое развитие.

«С российской стороны была подтверждена готовность и впредь оказывать поддержку продвижению африканской инициативы по установлению мира и безопасности в ЦАР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная инициатива предусматривает конструктивный диалог между руководством страны и соответствующими организациями оппозиции.