Сенатор ответила на слова главы Генштаба Украины о «плохом остатке» СССР

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на заявление главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, который назвал Крым «плохим остатком Советского Союза», посоветовала «навести порядок в собственном доме». Об этом она сообщила РБК.

«Вновь назначенному главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку необходимо осознавать, что Крым — это не вещь, которую можно потерять, вернуть, захватить. Республика Крым — это люди, миллионы людей, которые никогда не хотели жить на Украине, и десятилетиями развевающиеся российские флаги в Крыму, о которых возмущенно говорит Хомчак, — яркое тому подтверждение. Прежде чем пытаться «вторгнуться» в головы крымчан, главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку необходимо навести порядок в собственном доме», — заявила она.

По ее словам, заявления официальных лиц Украины о Крыме носят агрессивный характер и являются попыткой «манипулировать сознанием».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Хомчака на пост главы Генштаба ВСУ 21 мая. До этого Хомчак был первым заместителем командующего Сухопутными войсками Украины.