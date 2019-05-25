Число пострадавших в столкновениях с полицией в Джакарте возросло до 900

Число пострадавших в столкновениях с полицией в Джакарте возросло до 900

Число пострадавших в результате столкновений на протестных акциях в Джакарте возросло до более чем 900 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора индонезийской столицы Аниса Басведана.

По его словам, погибли восемь человек, в том числе трое подростков. Ранее сообщалось о 200 пострадавших и шести погибших.

Столкновение между участниками протестов и полицией произошло в ночь на 22 мая. Reuters добавляет, что столкновения происходили два дня подряд.

Демонстранты забрасывали сотрудников полиции камнями, коктейлями Молотова и запускали петарды. 22 мая правоохранительные органы задержали 58 человек.

Протестные акции организовали сторонники кандидата в президенты Индонезии от оппозиции Прабово Субианто. Они не согласились с результатами выборов, в ходе которых победил действующий глава государства Джоко Видодо. Субианто набрал 44,5% голосов, а Видодо — 55,5%.