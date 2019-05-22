В Джакарте шесть человек погибли в ходе столкновений с полицией

В Джакарте шесть человек погибли в ходе столкновений с полицией

В Джакарте в результате столкновений демонстрантов погибли не менее шести человек, еще около 200 получили ранения. Об этом сообщает местный портал Detik со ссылкой на заявление губернатора столицы Индонезии Аниса Басведана.

«К 09:00 [05:00 мск] зарегистрировано шесть погибших», — заявил Басведана, добавив, что около 200 человек были госпитализированы с различными травмами.

По данным издания, столкновение между демонстрантами и полицией произошло в ночь на 22 мая. Участники демонстрации действовали в центральной части города и на одной из станций метро. Они забрасывали полицейских камнями, коктейлями Молотова, а также запускали петарды.

Глава отдела метрополитена по связям с общественностью Комбес Арго Ювоно отметил, что полиция не использовала против демонстрантов боевые патроны. Правоохранители задержали 58 человек, подозреваемых в организации провокации.

Акцию протеста провели сторонники оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто. Они выступили против результатов голосования, в результате которого победу одержал действующий лидер страны Джоко Видодо.