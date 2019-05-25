Роскомнадзор опроверг экспертизу текстов поп-группы «Френдзона»

Роскомнадзор не проводил и никому не поручал экспертизу песен группы «Френдзона» на соответствие закону о защите детей от негативной информации. Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Подчеркивается, что у Роскомнадзора нет таких полномочий: ведомство только аккредитует экспертов, которые впоследствии анализируют песни.

Ранее Московский департамент труда направил в органы опеки и соцзащиты письмо по поводу «Френдзоны». В документе говорится, что департамент получил информацию о «нецелесообразности творчества» группы от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой.



Уточнялось, что тексты и клипы «Френдзоны» вредят развитию детей и побуждают к угрожающим их жизни действиям. В письме подчеркивалось, что в ближайшее время «компетентные органы» запретят концерты группы в Москве, а их песни и клипы с противоправной информацией будут изъяты из общего доступа. Потяева в беседе с РБК позднее заявила, что лишь просила проверить один из концертов группы, и уточнила, что не требовала запретов.

Турменеджер «Френдзоны» после сообщения о письме говорила, что группа сама отдавала свои песни на экспертизу в РКН и что специалисты якобы не нашли никакой опасности для детей старше 12 лет.