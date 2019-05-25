Галкин назвал мудрым решение по победителям «Голос.Дети»

Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram прокомментировал итоги шестого сезона шоу «Голос.Дети».

По его мнению, решение «Первого канала» объявить победителями всех финалистов музыкального конкурса — мудрое, а сам спецвыпуск получился трогательным. «Мы еще раз насладились потрясающими ребятами», — подчеркнул Галкин.

После отмены результата финала шоу из-за накрутки голосов в пользу победившей дочери Алсу Микеллы Абрамовой «Первый канал» решил провести спецвыпуск проекта и выбрать победителя заново. В итоге ими стали все участники финала — девять человек, включая Абрамову.