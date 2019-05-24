Финляндия откроет в России 16 новых визовых центров

Финляндия в ближайший месяц откроет 16 новых визовых центров в разных городах России. Об этом сообщается на сайте посольства страны.

Согласно информации на сайте, с 30 мая центры откроются во Владимире, Туле, Иванового и Калуге, с 6 июня — в Волгограде, Саранске, Белгороде, Рязани, Томске и Курске, с 13 июня — в Тюмени, Сочи, Сургуте, Липецке, Ижевске и Ульяновске. Заявления, поданные в этих центрах, будет рассматривать московское посольство.

Советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски заявил «РИА Новости», что такое решение связано с ростом интереса россиян к поездкам в скандинавскую страну. При этом, как писало «РБК Петербург», в декабре-январе в Финляндии было зафиксировано снижение количества туристов из России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.