В Волгограде при столкновении маршрутки с машиной пострадали 10 человек

В Волгограде при столкновении маршрутки с машиной пострадали 10 человек

В Волгограде маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем Daewoo Matiz. В результате ДТП пострадали десять человек, сообщили «РИА Новости» в комитете здравоохранения по Волгоградской области.

Девять человек, включая 17-летнего подростка, госпитализировали.

Ранее в МВД сообщили, что из десяти пассажиров маршрутки медицинская помощь потребовалась пятерым, а также двум пассажирам машины. Отмечалось, что детей среди пострадавших не было.

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской улицы в центральном районе города. По данным МВД, 18-летний водитель машины нарушил правила маневрирования, из-за чего маршрутка въехала в автомобиль и после столкновения врезалась в ограждение. На месте происшествия идет проверка с выяснением обстоятельств случившегося.