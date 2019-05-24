Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил патриарха за вклад в укрепление Русской православной церкви, «а значит, в укрепление и всей нашей страны». Кроме того, глава государства пожелал ему скорректировать свой график «в сторону разгрузки».

Патриарх Кирилл поблагодарил Путина и отметил уровень взаимодействия между государством и церковью, которое осуществляется при «непосредственном активном участии» президента. По его словам, это содействует укреплению жизни народа, миру и благополучию общества.

Патриарх Кирилл празднует свое тезоименитство — день памяти своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла — в день памяти создателей славянской письменности равноапостольных Кирилла и Мефодия 24 мая.