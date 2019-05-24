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Weibo $75 (+68,46%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Росгвардии допустили принятие на вооружение ручного пулемета РПК-16

В Росгвардии завершается тестирование ручных пулеметов Калашникова (РПК-16), которые планируется принять на вооружение. Об этом заявил руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии Алексей Беззубиков, передает ТАСС.

«В Росгвардии заканчивается апробация ручного пулемета РПК-16 группы компаний «Калашников». Он показывает себя лучшим образом и с большой долей вероятности будет принят на вооружение», — сказал Беззубиков.

На вопрос о том, сколько единиц оружия планируется закупить, глава департамента ответил, что речь идет о «достаточно серьезной цифре». Новый пулемет, по его словам, заменит устаревший РПК-74.

В феврале РПК-16 поступил на опытно-войсковую эксплуатацию к специалистам Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ). Военные должны были оценить технические характеристики пулемета, его точность, удобство эксплуатации и обслуживания.

В феврале 2018 года «Калашников» подписал с Минобороны контракт на поставку новых пулеметов РПК-16 калибра 5,45 мм.

Новый пулемет позволяет вести стрельбу в режиме одиночного огня и коротких очередей на расстоянии до 600 м, а в режиме длинных очередей и непрерывного огня — до 300 м. По данным «Ростеха», скорострельность оружия достигает 700 выстрелов в минуту.
 

Теги: Росгвардия, пулемет, вооружение
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