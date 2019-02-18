Российские военные приступили к тестированию нового пулемета Калашникова

Ручной пулемет Калашникова (РПК-16) поступил на опытно-войсковую эксплуатацию к специалистам Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ). Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Отмечается, что военные при проведении огневой и тактической подготовки должны оценить технические характеристики пулемета, его точность, удобство эксплуатации и обслуживания. В случае необходимости заводу-изготовителю предложат рекомендации, указывается в сообщении.

В феврале 2018 года стало известно, что «Калашников» (входит в «Ростех») подписал с Минобороны контракт на поставку новых пулеметов РПК-16 калибра 5,45 мм. Оружие сочетает в себе характеристики легкого пулемета и штурмовой винтовки, его конструкция предусматривает возможность замены ствола.

Новый пулемет позволяет вести стрельбу в режиме одиночного огня и коротких очередей на расстоянии до 600 м, а в режиме длинных очередей и непрерывного огня — до 300 м. По данным «Ростеха», скорострельность оружия достигает 700 выстрелов в минуту.