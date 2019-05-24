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Weibo $75 (+69,64%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
МТС ₽315 (+21,95%) прогноз Велес Капитал к 20.05.20 Купить
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В Киргизии два министра подали в отставку

Министр экономики Киргизии Олег Панкратов подал заявление об отставке, передает агентство «K.News».

Панкратов сказал, что в адрес министерства поступало много критики. «Нужно реагировать», — заметил он.

Как пишет KaktusMedia, также в отставку подал министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев. Данную информацию порталу подтвердили в аппарате правительства. Отмечается, что заявление он написал 23 мая, на следующий день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес президенту республики Сооронбаю Жээнбекову представление об отставке министра. 

Панкратов и Мурашев уволились по собственному желанию. Последнего, как отмечает радиостанция «Азаттык», парламентарии часто критиковали за низкую эффективность Минсельхоза.

Теги: Киргизия, отставка, Министр
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