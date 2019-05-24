В Киргизии два министра подали в отставку

В Киргизии два министра подали в отставку

Министр экономики Киргизии Олег Панкратов подал заявление об отставке, передает агентство «K.News».

Панкратов сказал, что в адрес министерства поступало много критики. «Нужно реагировать», — заметил он.

Как пишет KaktusMedia, также в отставку подал министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев. Данную информацию порталу подтвердили в аппарате правительства. Отмечается, что заявление он написал 23 мая, на следующий день премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес президенту республики Сооронбаю Жээнбекову представление об отставке министра.

Панкратов и Мурашев уволились по собственному желанию. Последнего, как отмечает радиостанция «Азаттык», парламентарии часто критиковали за низкую эффективность Минсельхоза.