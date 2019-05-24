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В Кремле прокомментировали дело против главы банковского отдела ФСБ

Президент России Владимир Путин получил доклад по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, которого подозревают во взяточничестве после показаний экс-главы банка «Югра» Алексея Хотина. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Естественно, президент получает доклады о наиболее значимых, резонансных делах», — сказал он.

«Антикоррупционная деятельность затрагивает все ведомства, это системная работа, это не кампанейщина», — добавил Песков.

Политика
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Ранее 24 мая два источника РБК, знакомых с ходом расследования, сообщили, что задержание и арест Черкалина в апреле произошли после дачи показаний против него бывшим владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным. По словам собеседника РБК, Хотин признался, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство.
 

Теги: Кремль, показания, ФСБ
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