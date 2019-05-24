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Трех пострадавших в перевернувшемся автобусе в Италии россиянок выпишут

Трех россиянок, пострадавших в аварии с перевернувшимся автобусом в Италии на автодороге Сиена — Флоренция, в ближайшее время выпишут из больницы. Их отправят в Россию для продолжения лечения. Об этом сообщается на странице российского посольства в Италии в Twitter.


Посольство сообщало 23 мая о том, что их состояние оценивается как среднее и тяжелое, еще 14 россиян выписали из госпиталя 22 мая.

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Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Италии

Туристический автобус перевернулся на трассе 22 мая около 9:00 по местному времени (10:00 мск). В автобусе были 60 человек из разных стран, по данным посольства России в Италии, 20 из которых — россияне. Одна женщина из России погибла, остальные пассажиры получили различные травмы. Пострадавших направили в больницы Сиены.

Теги: Италия, автобус, пострадавшие, ДТП
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