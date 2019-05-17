Неизвестный попытался вскрыть банкомат Сбербанка на юго-западе Москвы

В Москве в ночь на 17 мая неизвестный попытался вскрыть банкомат, расположенный по адресу ул. Бутлерова, 10, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В 2:15 мск неизвестный путем повреждения пытался вскрыть банкомат. По предварительным данным, деньги похищены не были. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание злоумышленника», — рассказали в управлении.

В пресс-службе Московского банка ПАО «Сбербанк» РБК сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. Деньги похищены не были.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что злоумышленников было несколько. Сначала они попытались разбить банкомат с помощью лома, а когда не получилось попробовали взорвать.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве уточнили РБК, что сообщений о возгорании по данному адресу не поступало.