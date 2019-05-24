Президент Туркмении поручил мэрии бороться с нашествием бабочек в столице

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на совещании в мэрии Ашхабада поручил администрации принять срочные меры против распространения бабочек и других насекомых в столице. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил, что проблема возникла из-за повышенной влажности после серии ливней, длившихся несколько дней. По его словам, Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды не учло это обстоятельство, что привело к нашествию насекомых в столице.

Президент добавил, что замечание касается и организаций, которые должны следить за популяцией насекомых и принимать меры, чтобы уменьшить вред от них.

Радиостанция «Азалтык» уточняет, что в Ашхабаде кроме бабочек появилось много тли и других мошек. Большое количество бабочек-репейниц в этом году наблюдалось не только в нескольких регионах и столице Таджикистана, но в Узбекистане, в Казахстане и Актау.

Заведующая лаборатории энтомологии Института зоологии Академии наук Узбекистана Гульнара Мирзаева объяснила, что из-за дождливой и влажной весны стало больше сорняков вроде чертополоха или крапивы, которые привлекают некоторые виды бабочек, пишет «Даракчи».