Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Для того, чтобы обезопасить себя от мошенничества при использовании терминалов Сбербанка, клиентам следует внимательно изучить информацию на экране банкомата, а также обратить внимание, есть ли поблизости подозрительные лица. Об этом «РИА Новости» сообщили в кредитной организации.

«В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — добавили в Сбербанке. Там также подчеркнули, что все системы самообслуживания банка надежно защищены.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка. По данным газеты, злоумышленник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд. Если в течение этого времени следующий клиент вставляет в терминал свою карту и вводит PIN-код, с нее по запросу предыдущего списываются средства. В ином случае операция прерывается.

По информации правоохранительных органов, этот вид мошенничества стал популярен в последние две недели. Как считают эксперты, проблема может заключаться в самих терминалах, в частности в том, что на прерывание операции уходит слишком много времени