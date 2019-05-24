Во Флориде казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

В городе Райфорд во Флориде казнили одного из самых известных серийных убийц штата Роберта «Бобби» Джо Лонга. Об этом сообщает Reuters.

65-летнего преступника казнили с помощью ввода смертельной инъекции. Как отмечает агентство, казнь провели спустя несколько часов после того, как Верховный суд США отклонил его прошение об отсрочке приведения приговора в исполнение.

Суд приговорил его к высшей мере наказания в 1985 году за убийство 22-летней Мишель Симмс. Позднее он признался в убийстве еще семи и изнасиловании по меньшей мере 40 женщин.

Все эти преступления Лонг совершил в начале 1980-х. Его удалось поймать после того, как одна из его жертв смогла сбежать. 17-летняя Лиза Маквей обратилась в полицию и сообщила приметы насильника, после чего правоохранительные органы задержали Лонга.